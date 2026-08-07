Motorradfahrer nach Kollision mit Auto in Lienz verletzt

Lienz – Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad im Lienzer Stadtgebiet wurde am Freitagnachmittag ein 46-jähriger Mann verletzt. Er musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Gegen 13.30 Uhr war ein 67-jähriger Österreicher gemeinsam mit seiner 66-jährigen Ehefrau mit dem Auto auf der Bürgeraustraße, einer Vorrangstraße, in nördliche Richtung unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 46-jähriger Italiener mit seinem Motorrad auf der Schillerstraße in östliche Richtung in die dortige Kreuzung ein.

Zusammenstoß auf Kreuzung

In der Folge kam es im Kreuzungsbereich zu einer Kollision zwischen dem Auto und dem Motorrad. Der 46-jährige Motorradlenker kam dadurch zu Sturz und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Das Ehepaar blieb bei dem Unfall unverletzt.