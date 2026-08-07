Löschhelikopter bei Waldbrand in Utah abgestürzt

Ein Löschhubschrauber mit zwei Menschen an Bord ist unweit eines riesigen Waldbrandes im US-Bundesstaat Utah abgestürzt. Die US-Luftfahrtbehörde (FAA) teilte mit, dass nach vorläufigen Erkenntnissen ein Hubschrauber des Typs Sikorsky-S-64 am Freitag gegen 10.00 Uhr (Ortszeit) im Raum der Kleinstadt Richfield abgestürzt sei. Solche Schwerlast-Hubschrauber können Löschwasser transportieren. Ob die Insassen überlebten, blieb unklar.

Von der US-Bundesverkehrssicherheitsbehörde NTSB hieß es in einem Post auf der Plattform X lediglich, dass sie den Absturz untersuche. Die US-Forstbehörde schrieb auf Facebook, dass Einsatzkräfte zu einem Unfall mit einem Löschhubschrauber in der Nähe des "Widemouth-2"-Feuers im Bereich eines Nationalforsts - dem Fishlake National Forest - gerufen worden seien.