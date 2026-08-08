UNO verurteilt Houthi-Angriffe auf Saudi-Arabien

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat die Raketenangriffe der vom Iran unterstützten jemenitischen Houthi-Rebellen auf Saudi-Arabien und auf Handelsschiffe aus dem Königreich verurteilt. Die Attacken bedrohten die Sicherheit in der Region und die Freiheit des Schiffsverkehrs, hieß es in einer in der Nacht veröffentlichten Stellungnahme der Mitgliedsländer des mächtigsten UNO-Gremiums. Die Houthi-Miliz wurde darin aufgefordert, von einer Eskalation abzusehen.

Stattdessen sollten bestehende Dialogkanäle genutzt werden. Die Vereinten Nationen forderten eine Rückkehr zur Diplomatie. Derzeit sei das Risiko eines neuen Großkonflikts höher als zu jedem anderen Zeitpunkt seit der von der UNO vermittelten Waffenruhe im April 2022, schrieb der UNO-Sondergesandte für den Jemen, Hans Grundberg, auf der Plattform X.

Es bestehe die Gefahr, dass das Land in eine umfassendere regionale Konfrontation hineingezogen werde - mit verheerenden Folgen für die Bevölkerung. Der Konflikt zwischen Saudi-Arabien und den Houthi war vor einigen Wochen mit Luftangriffen auf die von der Miliz kontrollierte Hauptstadt Sanaa erneut eskaliert.

Die Houthi griffen jüngst auch mehrere saudi-arabische Schiffe an oder zwangen sie zumindest zu Kurswechseln. In der Nacht auf Freitag attackierten die Houthi auch Ziele direkt in Saudi-Arabien, dabei wurden mindestens elf Menschen verletzt. Bei weiteren Angriffen der Houthi in der jemenitischen Provinz Marib wurden nach Regierungsangaben mindestens zwei Zivilisten getötet.

Der Konflikt droht auch eine Friedenslösung im Krieg zwischen den USA und dem Iran zu erschweren. Zum einen wird der regionale Konflikt auf einen weiteren Schauplatz erweitert. Zum anderen steigt der Druck auf die USA und Saudi-Arabien, auf die Angriffe der Houthi-Rebellen auf Schiffe militärisch zu reagieren.