Nach 18 Tagen Waldbrand in Frankreich eingedämmt

Nach 18 Tagen haben Einsatzkräfte die Ausbreitung eines großen Waldbrands im Südosten Frankreichs gestoppt. Das Feuer am Gros Bessillon im Département Var sei nun offiziell "fixiert", teilte die Präfektur am Freitag mit. Es habe sich auf rund 6.300 Hektar ausgebreitet, mehrere Ortschaften bedroht und dutzende Häuser zerstört.

Bis der Brand unter Kontrolle und schließlich vollständig gelöscht sei, würden allerdings noch mehrere Tage vergehen, erklärten die Behörden. Rund 450 Feuerwehrleute blieben zum Ende der Woche im Einsatz. Auch die Überwachung der Waldgebiete werde fortgesetzt.

Das Feuer war am 21. Juli auf einem Feld ausgebrochen und hatte zunächst rund 4.500 Hektar erfasst. Knapp 5.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Am 28. Juli erklärten die Behörden die weitere Ausbreitung zunächst für gestoppt.

Am 31. Juli flammte der Brand jedoch erneut auf und breitete sich auf hunderte weitere Hektar aus. Erneut mussten hunderte Menschen ihre Häuser verlassen. Tausende Feuerwehrleute aus ganz Frankreich sowie hundert Einsatzkräfte aus anderen europäischen Ländern waren an den Löscharbeiten beteiligt.