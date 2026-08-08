Budgetkürzung trifft nicht nur Uni

Med-Uni-Rektor: Sparen heißt längere Wartezeiten für Patienten

Rektor Gert Mayer sieht bei massiven Sparmaßnahmen neben der Patientenversorgung auch die Ausbildung von angehenden Medizinern gefährdet.
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Liane Pircher

Von Liane Pircher

Auch wenn die Budgetverhandlungen mit dem Ministerium noch nicht abgeschlossen sind: An der Medizinischen Universität Innsbruck ist sparen angesagt. Das hat nicht nur auf Forschung und Lehre Auswirkungen, sondern auch auf Patientenversorgung an den Tirol Kliniken. Wie, erklärt Rektor Gert Mayer.

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