Erdbeben im Raum Hall erschütterte Teile Tirols: Kleinere Schäden gemeldet

Ein Erdbeben der Stärke 3,5 erschütterte Samstagfrüh den Raum Hall. Der Ruck war auch in anderen Teilen Tirols teils deutlich zu spüren. Kleinere Schäden wurden gemeldet.

Hall – Viele Menschen wurden am Samstag in Tirol wohl unsanft aus dem Schlaf gerissen: Um 6.42 Uhr erschütterte ein Erdbeben Teile des Landes. Das Beben war unter anderem in Innsbruck deutlich zu spüren. Laut Geosphere Austria hatte das Beben im Raum Hall eine Magnitude von 3,5 und eine Tiefe von 8 Kilometern.

„Sogar in Tux hat das Bett gewackelt“

Laut einiger Berichte war die Erschütterung von einem lauten Grollen begleitet, Gläser klirrten, Fenster und Möbel rüttelten wahrnehmbar und vereinzelt bewegten sich kleinere Gegenstände.

© Geosphere Austria

TT-Leserinnen und Leser berichten davon, das Beben etwa auch in Seefeld gespürt zu haben. „Zuerst ein Knall und dann hat das Haus gewackelt“, schreibt ein anderer Leser. Eine weitere Leserin berichtet: „Sogar in Tux hat das Bett kurz gewackelt.“ In einer Wohnung in Mils seien Gegenstände zu Boden gefallen.

Vereinzelt wurden geringfügige Schäden an Gebäuden, wie feine Haarrisse im Verputz gemeldet. Größere Schäden sind bei dieser Magnitude laut Geosphere Austria nicht zu erwarten. (TT.com)