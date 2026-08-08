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Kommentar
Stockers Sager und der Beitrag der Väter
Kommentarvon Wolfgang Sablatnig
Sind Haushalt und Erziehung Arbeit? Mit Sicherheit. Sind sie mit bezahlter Erwerbsarbeit vergleichbar? Nein. Die ungleiche Verteilung dieser Belastung ist aber nicht zu leugnen.
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