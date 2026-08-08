Kommentar

Stockers Sager und der Beitrag der Väter

Wolfgang Sablatnig

Kommentarvon Wolfgang Sablatnig

Sind Haushalt und Erziehung Arbeit? Mit Sicherheit. Sind sie mit bezahlter Erwerbsarbeit vergleichbar? Nein. Die ungleiche Verteilung dieser Belastung ist aber nicht zu leugnen.

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