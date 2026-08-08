Bitte seriöse Notfallpläne statt Marketing!

In der Zeit der christlichen Hochscholastik sollen die Gelehrten darüber diskutiert haben, wie viele Engel auf der Spitze einer Nadel Platz finden. Derzeit diskutieren die Gelehrten darüber, ob die Klimaerwärmung die Folge einer natürlichen erdgeschichtlichen Entwicklung ist oder ob sie auf menschliche Aktivitäten seit der industriellen Revolution zurückzuführen ist. Oder ob beides sich ergänzt und sich gegenseitig verstärkt. Daraus wiederum ergibt sich die Frage, ob wir unaufhaltbar oder doch noch aufhaltbar an die Wand fahren.