Wenige Tage nach Verordnung: Wolf im Bezirk Imst erschossen
Nach mehreren Rissen im Grenzgebiet zwischen den Bezirken Innsbruck-Land und Imst wurde am Freitagabend ein Wolf erlegt. Die erst vor wenigen Tagen erlassene Abschussverordnung der Landesregierung wird damit aufgehoben.
Imst – Die Tiroler Jägerschaft hat am Freitagabend im Bezirk Imst einen Wolf erlegt. Erst am vergangenen Mittwoch war eine entsprechende Abschussverordnung für Teile der Bezirke Innsbruck-Land und Imst in Kraft getreten. Mit der Erlegung des Tieres ist die Verordnung nun erfüllt und wird formell aufgehoben, teilte das Land am Samstag in einer Aussendung mit.
Vorausgegangen waren dem Abschuss mehrere Risse auf Almen im Gemeindegebiet von St. Sigmund im Sellrain (Bezirk Innsbruck-Land), das in Grenznähe zum Bezirk Imst liegt. Die betroffenen Tiere wurden nach den Vorfällen amtstierärztlich begutachtet. Das festgestellte Rissbild lieferte dabei den konkreten Verdacht auf einen Wolf als Verursacher. (TT.com)
Sichtungen von Wolf, Bär und Co.
Das Land appelliert erneut an die Bevölkerung zu appellieren. Spuren, Sichtungen oder andere konkrete Hinweise auf die Präsenz von großen Beutegreifern sollten möglichst rasch gemeldet werden. Hierfür steht auf der Website des Landes ein eigenes Sichtungsformular zur Verfügung. Alternativ können Meldungen auch direkt an die zuständige Bezirkshauptmannschaft gerichtet werden. Für eine fundierte fachliche Beurteilung der Lage wird betont, dass insbesondere fotografisches Bildmaterial von großer Bedeutung ist.
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