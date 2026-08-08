Wenige Tage nach Verordnung: Wolf im Bezirk Imst erschossen

Das Land appelliert erneut an die Bevölkerung zu appellieren. Spuren, Sichtungen oder andere konkrete Hinweise auf die Präsenz von großen Beutegreifern sollten möglichst rasch gemeldet werden. Hierfür steht auf der Website des Landes ein eigenes Sichtungsformular zur Verfügung. Alternativ können Meldungen auch direkt an die zuständige Bezirkshauptmannschaft gerichtet werden. Für eine fundierte fachliche Beurteilung der Lage wird betont, dass insbesondere fotografisches Bildmaterial von großer Bedeutung ist.