Zwei Verletzte nach schwerem Motorrad-Auffahrunfall in Galtür

Galtür – Nach einem heftigen Gewitter kam es am Freitagnachmittag auf der Paznauntalstraße (B188) in Galtür zu einer schweren Kollision zweier Motorräder. Beide Lenker kamen zu Sturz und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Der Unfall ereignete sich gegen 17.40 Uhr auf der B188 im Kreuzungsbereich. Ein 21-jähriger Motorradlenker verlangsamte seine Fahrt, um abzubiegen. Ein nachfolgender, gleichaltriger Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf das vorausfahrende Zweirad auf.