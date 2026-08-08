24-Jähriger geriet in Gegenverkehr: Frau bei Unfall in Haiming verletzt

Ein 24-jähriger Autofahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo er mit dem Auto einer entgegenkommenden Lenkerin kollidierte.

Haiming – Ein heftiger Zusammenstoß zweier Pkw ereignete sich am Freitagabend auf der Ötztalstraße (B186) bei Haiming. Gegen 19.05 Uhr war ein 24-jähriger Pkw-Lenker auf der B186 in Richtung Talausgang unterwegs. Auf Höhe der Bushaltestelle Brunau verlor er aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, woraufhin das Heck nach links ausbrach. Der Pkw geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte mit der Fahrerseite gegen das entgegenkommende Auto einer 57-jährigen Frau.

Durch die Wucht der Kollision drehte sich das Fahrzeug der Frau, wurde gegen eine angrenzende Felswand sowie eine Böschung geschoben und kam schließlich quer auf der Fahrbahn zum Stillstand. Der 24-Jährige versuchte noch, sein ausbrechendes Fahrzeug zu stabilisieren. Dabei fuhr er entgegen der Fahrtrichtung durch den Bereich der Bushaltestelle, wo er mit einem Zaun und einem Hinweisschild kollidierte.