Zurück ins Leben
„Bitte traut euch“: Wie Linda im Frauenhaus Schutz und ein neues Zuhause fand
Linda (l.) hat über das Angebot des Frauenhauses gelernt, wieder Selbstbewusstsein aufzubauen. Dabei wurde sie von Betreuerinnen aus Gabi Plattners (r.) Team unterstützt.
© Rita Falk
Das Frauenhaus Tirol hilft Frauen, den Weg aus Gewaltsituationen und zurück ins Leben zu finden. Linda bezieht über die Organisation eine Schutzwohnung, in der sie zugleich einen Rückzugsort und ein Zuhause gefunden hat.
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