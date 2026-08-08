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Tiroler denkt schon ans Comeback
Lamparter kann nach OP schon wieder lachen: „Schmerzen sind aushaltbar“
Johannes Lamparter mit seinem behandelnden Arzt Jürgen Oberladstätter.
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