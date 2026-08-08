Inkontinenz und Schmerzen nach der Geburt: So kann man den Beckenboden trainieren

Ein schwacher Beckenboden macht vielen Frauen Probleme. Beim Laufen, Niesen oder Springen gehen plötzlich ein paar Tropfen ab – oder man empfindet ein unangenehmes Druckgefühl. Physiotherapeutin und Osteopathin Bettina Sandner-Blanchard erklärt, wie man die Beschwerden wieder in den Griff bekommt.