Expertin klärt auf
Inkontinenz und Schmerzen nach der Geburt: So kann man den Beckenboden trainieren
Laut Physiotherapeutin Bettina Sandner-Blanchard (links im Bild) können Frauen bereits in den ersten Tagen nach der Entbindung mit sanften Entspannungs- und Atemtechniken starten.
© Loft41
Ein schwacher Beckenboden macht vielen Frauen Probleme. Beim Laufen, Niesen oder Springen gehen plötzlich ein paar Tropfen ab – oder man empfindet ein unangenehmes Druckgefühl. Physiotherapeutin und Osteopathin Bettina Sandner-Blanchard erklärt, wie man die Beschwerden wieder in den Griff bekommt.
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