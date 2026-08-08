TT-Lokalaugenschein
Jahrhundert-Projekt ist fertig: Hochalpiner Radweg zum Plansee begeistert
Der spektakuläre Radweg von Breitenwang hinauf zum Plansee ist freigegeben. Auf den Rädern: Breitenwangs Bürgermeister Hanspeter Wagner (vo.), Hermann Ruepp (l.), TVB-Obmann Naturparkregion Reutte und Markus Rudigier, Substanzverwalter der Agrargemeinschaft Breitenwang.
© Helmut Mittermayr
Erstmals müssen sich Biker nicht mehr mitten im Verkehrsgeschehen zum Plansee hinauffürchten. Ein TT-Lokalaugenschein entlang des spektakulären Radwegs.
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