Hitzige Top 10
Schweiß, Gelsen und First-World-Problems: 10 Dinge, die uns im Sommer nerven
Während die einen in der Dachgeschosswohnung schwitzen, urlauben die anderen in Bali und Co. – und stellen sicher, dass es auch jeder mitbekommt.
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Es ist die schönste Zeit des Jahres – theoretisch. Doch Hand aufs Herz: Sobald die Temperaturen die 30-Grad-Marke knacken, verwandelt sich die sommerliche Romantik ganz schnell in eine Reihe von alltäglichen Zerreißproben. Vom tropischen Schlafzimmer über musikalische Geschmacksverwirrungen bis zum Stress, den das Öffnen der Sozialen Medien auslöst: Hier sind zehn Dinge, die uns im Sommer den Schweiß auf die Stirn treiben.
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