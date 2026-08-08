Schweiß, Gelsen und First-World-Problems: 10 Dinge, die uns im Sommer nerven

Es ist die schönste Zeit des Jahres – theoretisch. Doch Hand aufs Herz: Sobald die Temperaturen die 30-Grad-Marke knacken, verwandelt sich die sommerliche Romantik ganz schnell in eine Reihe von alltäglichen Zerreißproben. Vom tropischen Schlafzimmer über musikalische Geschmacksverwirrungen bis zum Stress, den das Öffnen der Sozialen Medien auslöst: Hier sind zehn Dinge, die uns im Sommer den Schweiß auf die Stirn treiben.