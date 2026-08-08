Für jeden Spaß zu haben
Gaudi in Gummilatschen: Wie zwei Tiroler mit Humor das Netz erobern
Die Tiroler Benni (links) und Simon kennen sich seit Kindertagen. Mit ihren Videos im Internet, in denen sie oft Crocs tragen, wollen sie vor allem eines: Leute zum Lachen bringen.
© Hannah Purner
Mit skurrilen Aktionen, Tiroler Charme und jeder Menge Mut zur Peinlichkeit verfolgt das Duo hinter dem Social Media Account „Croxx Squad“ ein Ziel: Das Leben nicht immer so ernst nehmen. Als nächsten Streich wollen Benni und Simon einen Ultramarathon laufen – in ihren namensgebenden Crocs.
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