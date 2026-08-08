Schweizer Wahrzeichen bröckelt: Video zeigt massiven Felssturz am Matterhorn
In 3900 Metern Höhe löste sich bereits am Mittwoch ein gewaltiger Felssturz am Matterhorn. Ein Zeuge filmte das Naturschauspiel.
Auf der italienischen Seite des Matterhorns hat sich ein großer Felssturz ereignet, verletzt wurde dabei niemand. Infolge des Vorfalls setzte die Bergführergemeinschaft von Breuil-Cervinia die Besteigungen der „Gran Becca“ vorübergehend aus. Obwohl die italienische Normalroute am Löwengrat nicht direkt betroffen ist, wird wegen der allgemeinen Gefahrenlage von einer Begehung dringend abgeraten.
📽️ Video | Massiver Felssturz am Matterhorn
Die Schweizer Seite des 4478 Meter hohen Gipfels ist bereits seit Mitte Juli wegen hoher Steinschlaggefahr gesperrt. Als Hauptursache für die instabile Lage auf beiden Seiten gilt die Hitzewelle, die den Permafrost im Berg schmelzen lässt. Die Carrelhütte bleibt als unbesetztes Biwak für Bergsteiger geöffnet. (TT.com)
Kommentare