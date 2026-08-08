Vater von Superstar Lionel Messi mit 68 Jahren verstorben

Rosario – Der argentinische Fußball-Superstar Lionel Messi trauert um seinen Vater. Jorge Messi ist Freitagnacht in einem Spital in Rosario im Alter von 68 Jahren nach langer Krankheit gestorben. Jorge war ein enger Begleiter von Lionel während dessen gesamter Karriere, angefangen in dessen frühen Jahren in Barcelona. Er war eine wichtige Stütze und fungierte zudem einige Jahre lang als dessen Vertreter.

Wie die Familie mitteilte, verbrachte Jorge Messi seine letzten Monate abwechselnd in einem medizinischen Zentrum in Rosario und zu Hause, begleitet von seiner Frau Celia und seinen Kindern Rodrigo, Matias und Maria Sol. Lionel Messi hatte nach der Weltmeisterschaft Zeit mit seinem Vater verbracht, bevor er zu seinem Verein Inter Miami zurückkehrte.