Lenker geriet in Gegenverkehr: Unfall auf der Fernpassstraße forderte sieben Verletzte

Der Autofahrer geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Auto einer Urlauberfamilie. Anschließend stieß der Wagen mit einem weiteren Pkw zusammen. Sieben Personen wurden verletzt, die B179 musste komplett gesperrt werden.

Heiterwang – Ein schwerer Verkehrsunfall mit sieben Verletzten und drei beteiligten Autos ereignete sich am Samstagnachmittag auf der Fernpassstraße (B179). Gegen 15.45 Uhr kam ein 23-jähriger Autofahrer im Gemeindegebiet von Heiterwang aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr.

Dort kam es zur Kollision mit dem Auto einer fünfköpfigen Urlauberfamilie. Anschließend stieß der Pkw des 23-jährigen Deutschen gegen einen weiteren Wagen. Insgesamt waren neun Personen an dem Unfall beteiligt, sieben wurden laut Polizei leicht verletzt.