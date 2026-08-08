Wenn „Lost Places“ verloren gehen: Ruinen in Tirol und welchen neues Leben eingehaucht wird

Fast in jedem Ort Tirols findet man so ein Gebäude, seit Jahren unbenutzt, Risse in den Mauern, zersplitterte Fensterscheiben. Vor vier Jahren hat sich die TT auf Suche nach „Lost Places“ gemacht. Seither hat sich viel getan, in einem einstigen Luxushotel am Achensee brechen bald alte Glanzzeiten an, ein Schandfleck in Wattens soll zu einer Immobilien-Perle werden, nur im Halltal scheint die Zeit weiter stehen geblieben zu sein.