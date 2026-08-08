Brüchiger Fels führte zu zwei schweren Alpinunfällen in Tirol

Im Zillertal wurde ein 37-Jähriger von einem Stein am Kopf getroffen, am Thaurer Rosskopf stürzte ein 33-Jähriger wegen eines ausgebrochenen Felsblocks ab.

Zu Unfällen durch loses Felsmaterial kam es am Samstag im Zillertal und in Thaur. Im Gemeindegebiet von Hainzenberg wurde am Vormittag ein Wanderer durch Steinschlag verletzt. Der 37-jährige Deutsche war auf einem markierten Wanderweg von der Bergstation der Gerlossteinbahn in Richtung Gerlossteinwand unterwegs. Gegen 11 Uhr löste sich oberhalb des Weges ein Stein aus einem Felsen und traf den Mann am Kopf. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und musste vom Notarzthubschrauber Martin 7 mit dem Tau geborgen und ins Krankenhaus Hall geflogen werden.