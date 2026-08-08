Brüchiger Fels führte zu zwei schweren Alpinunfällen in Tirol
Im Zillertal wurde ein 37-Jähriger von einem Stein am Kopf getroffen, am Thaurer Rosskopf stürzte ein 33-Jähriger wegen eines ausgebrochenen Felsblocks ab.
Zu Unfällen durch loses Felsmaterial kam es am Samstag im Zillertal und in Thaur. Im Gemeindegebiet von Hainzenberg wurde am Vormittag ein Wanderer durch Steinschlag verletzt. Der 37-jährige Deutsche war auf einem markierten Wanderweg von der Bergstation der Gerlossteinbahn in Richtung Gerlossteinwand unterwegs. Gegen 11 Uhr löste sich oberhalb des Weges ein Stein aus einem Felsen und traf den Mann am Kopf. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und musste vom Notarzthubschrauber Martin 7 mit dem Tau geborgen und ins Krankenhaus Hall geflogen werden.
Zum zweiten Unfall kam es am Nachmittag bei einer Bergtour im Gemeindegebiet von Thaur. Ein 33-jähriger Österreicher und ein 39-jähriger Deutscher stiegen über den Grat vom Thaurer Rosskopf in Richtung Hintere Bachofenspitze, als gegen 15.30 Uhr unter dem vorausgehenden 33-Jährigen ein Felsblock ausbrach. Er stürzte zehn bis 15 Meter ab und blieb verletzt liegen. Sein Begleiter leistete Erste Hilfe und setzte einen Notruf ab. Der 33-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 1 in die Klinik nach Innsbruck geflogen. (TT.com)