Preise für Lebensmittel weltweit auf höchstem Stand seit Anfang 2023

So teuer war es zuletzt vor mehr als drei Jahren: Die Eskalation von Kriegen sowie das Wetterphänomen El Niño sorgten für höhere Kosten und geringere Ernteerträge.

Die weltweiten Lebensmittelpreise sind im Juli auf den höchsten Stand seit mehr als drei Jahren geklettert. Hintergrund seien unter anderem ungünstige Wetterbedingungen sowie die Eskalation von Kriegen, teilte die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) am Freitag mit.

Der FAO-Lebensmittelpreisindex, der die monatlichen Veränderungen eines Korbs international gehandelter Lebensmittel abbildet, lag im Juli bei durchschnittlich 131,1 Punkten nach 130,3 Zählern im Monat zuvor. Das ist damit der höchste Wert seit Jänner 2023. Laut FAO sorgen die Kriege im Iran und in der Ukraine sowie das Wetterphänomen El Niño für höhere Kosten und gleichzeitig geringere Ernteerträge.

Sprung beim Weizenpreis

Der Getreidepreisindex stieg um 3,4 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Er wurde vor allem von einem Sprung der Weizenpreise um 5,8 Prozent angetrieben. Der Index für Pflanzenöl stieg um zwei Prozent auf den höchsten Stand seit Juni 2022.

Höhere Rohölpreise im Zuge des Nahost-Krieges sowie eine starke Nachfrage nach Biodiesel stützten die Preise für Palm- und Sojaöl, während Raps- und Sonnenblumenöl sich verbilligten.