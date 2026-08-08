Tote und Verletzte in der Ukraine bei russischen Angriffen

Bei einer Serie von russischen Angriffen auf ukrainische Regionen sind mehrere Menschen getötet und verletzt worden. In der Region Dnipro kamen nach Angaben der Behörden mindestens zwei Menschen ums Leben, zwei weitere Personen wurden verletzt. Russische Militärs hatten die Oblast mit Artillerie und Fliegerbomben angegriffen, teilte der regionale Militärverwalter Olexander Ganscha auf Telegram mit. Auch aus der russischen Stadt Belgorod wurden Tote gemeldet.

In der ostukrainischen Großstadt Charkiw wurde ein 68-Jähriger nach Angaben der Behörden durch eine Drohne getötet, eine 46-jährige Frau wurde bei der Explosion einer Angriffsdrohne schwer verletzt. Die Nachrichtenagentur Ukrinform berichtete von zwei Toten. Am Abend wurden in der ostukrainischen Stadt Pawlohrad mehrere Menschen bei russischen Angriffen verletzt. Ganscha berichtete auf Telegram von neun Verletzten, unter ihnen vier Kinder, im Alter zwischen drei Monaten und sechs Jahren. Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig geprüft werden.

Bei einem russischen Angriff auf den ukrainischen Hafen von Odessa sind nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj acht Menschen verletzt worden. Die Hafenanlagen seien in der Nacht beschädigt worden, sagte Selenskyj am Sonntag. "Damit führen die Russen Krieg gegen die weltweite Ernährungssicherheit." Die Häfen von Odessa sind die Hauptroute für die umfangreichen Agrarexporte der Ukraine.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau griffen die Streitkräfte in der Nacht die ukrainische Hafeninfrastruktur am Schwarzen Meer an. In den Häfen von Odessa und Tschornomorsk sowie in nahe gelegenen Ortschaften seien Treibstofflager getroffen worden, teilte das Ministerium mit. Diese seien für die Versorgung des ukrainischen Militärs genutzt worden. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Russland führt seit fast viereinhalb Jahren einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. In jüngster Zeit greifen die russischen Streitkräfte überwiegend zivile Ziele im Nachbarland an.