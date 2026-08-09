Tanner will bei Striedinger-Nachfolge nahtlosen Übergang

Der aktuelle Generalstabschef Rudolf Striedinger geht Ende September in Pension. Bis dahin soll sein Nachfolger feststehen. Wie Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) gegenüber der APA erklärte, will sie einen "nahtlosen" Übergang gewährleisten. Zuvor wird Tanner alle sechs Bewerber zu einem persönlichen Gespräch treffen, "insbesondere" jene, die von der Kommission als im höchsten Ausmaß geeignet eingestuft wurden.

Die Bewerbungsfrist für den höchsten Posten im Militär lief am 22. April aus. Beworben haben sich sechs Offiziere, drei davon wurden von der Kommission als "in höchstem Ausmaß" geeignet eingestuft. Darunter befinden sich dem Vernehmen nach die Generalleutnante Bruno Günter Hofbauer, Karl Schmidseder und Harald Vodosek.