Kind lief auf Straße: Mädchen in Ebbs von Auto erfasst und verletzt

Ebbs – Ein Kind wurde am Samstagabend auf der Wildbichler Straße (B175) in Ebbs von einem Auto erfasst und verletzt. Ein 63-Jähriger war gegen 18 Uhr laut Polizei mit seinem Pkw von Niederndorf kommend in Richtung Kufstein unterwegs, als das Mädchen plötzlich vom parallel zur Straße verlaufenden Gehsteig auf die Fahrbahn lief.

Das Kind wurde vom Fahrzeug erfasst und kam neben dem Pkw zum Liegen. „Es war ansprechbar und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades“, teilte die Polizei mit. Nach der Erstversorgung durch einen First Responder und die Rettung, wurde das Mädchen ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert.