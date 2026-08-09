Vollbremsung in letzter Sekunde: Beinahe-Kollision zweier Flugzeuge in Sydney

Sydney – Auf dem Flughafen von Sydney sind am Sonntag zwei Flugzeuge nur knapp einer Kollision auf dem Rollfeld entgangen. Ein Airbus A320 der Fluglinie Jetstar legte eine Vollbremsung hin, um einen Zusammenstoß mit einer Boeing 777 von Qatar Airways zu verhindern. Die Jetstar-Maschine rollte zum Start, als die Besatzung das von einem Schlepper gezogene Flugzeug von Qatar Airways auf einem kreuzenden Rollweg bemerkte. Die australische Verkehrssicherheitsbehörde untersucht den Vorfall.

Bei der abrupten Bremsung wurde ein Mitglied der Jetstar-Kabinenbesatzung verletzt. Zudem wurde die Schleppstange zwischen dem Bugfahrwerk der Qatar-Maschine und dem Schleppfahrzeug beschädigt. Die Jetstar-Piloten hätten die Anweisungen der Flugsicherung befolgt, teilte die zur australischen Qantas gehörende Fluggesellschaft mit. Eine Stellungnahme von Qatar Airways lag zunächst nicht vor. Der Vorfall ereignete sich einen Tag, nachdem es am Flughafen von Sydney wegen Personalengpässen bei den Fluglotsen zu erheblichen Verspätungen gekommen war. (APA, Reuters)