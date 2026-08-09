Schon 38 Hitzetage
Es bleibt hochsommerlich-heiß: Knackt Tirol nächste Woche den Hitzerekord?
In der neuen Woche wird es wieder heiß. Zum Glück sind Sonnenblumen (fotografiert von TT-Leserin Martina Ampferer) dank ihres tiefen Wurzelwerks recht hitzetolerant.
© canva
Das Wetter zeigt sich auch weiterhin von seiner hochsommerlich-heißen Seite. Am Sonntag sowie auch in der neuen Woche werden Temperaturen jenseits der 30 Grad erwartet. Die Anzahl der Hitzetage in Tirol steigt damit weiter, sodass Ende nächster Woche ein neuer Rekord geknackt werden könnte.