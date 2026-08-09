Süße Baby-News aus Griechenland: GZSZ-Star erwartet drittes Kind

Mit traumhaften Urlaubsaufnahmen aus Griechenland haben Chryssanthi Kavazi und Tom Beck auf Instagram verkündet, dass sie ihr drittes gemeinsames Kind erwarten. „Growing Love“ („Wachsende Liebe“) steht in der Bildunterschrift.

Die Schauspieler wurden 2019 Eltern eines Sohnes, 2024 kam ihre Tochter auf die Welt. Nun freut sich das Paar auf Baby Nummer drei. Die GZSZ-Schauspielerin Kavazi sagte zu RTL: „Unser Glück könnte kaum größer sein – wir freuen uns riesig auf unseren Familienzuwachs.“

Innerhalb weniger Minuten sammelten sich zahlreiche Glückwünsche unter dem Post. So schreibt Ex-GZSZ-Kollegin Valentina Pahde: „Juhuuuuu wieder Tante. Wir freuen uns alle so so sehr für euch und die Kids“. Back-Queen Sally Özcan, die selbst gerade mit ihrem dritten Kind schwanger ist, freut sich ebenfalls über die süßen Neuigkeiten: „Liebe es einfach, dass wir zwei gemeinsam schwanger sind mein Herz“. (TT.com)