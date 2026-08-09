Admira verlor zweite Partie

Schwere Verletzung von Tiroler Kapitän trübte Freude über Salzburg-Sieg

Florian Rieder sorgte am Samstag noch für den Ausgleichstreffer beim 4:1-Sieg der Salzburger gegen die Vienna.
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