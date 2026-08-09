Vierjährigen in Wien in Wohnung gebracht und festgehalten: Täter verweigert Aussage

Wien – Ein 72-Jähriger, der am Freitagnachmittag in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus einen Vierjährigen in seine Wohnung verschleppt haben soll, verweigert die Aussage. Der Mann wurde unter anderem wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs angezeigt und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt eingeliefert, berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich. Die Ermittlungen laufen weiter, der Bub soll in den kommenden Tagen befragt werden.

Weitere Straftaten, wie ein sexueller Missbrauch des Kindes, könnten zumindest nicht ausgeschlossen werden, sagte Dittrich. Der Bub hatte sich am Freitagnachmittag zunächst mit Familienangehörigen im Innenhof eines Mehrparteienhauses aufgehalten und war dann plötzlich abgängig. Alarmierte Polizisten fanden ihn nach einem Hinweis in der Wohnung des 72-Jährigen auf einer Stiege im gleichen Wohnblock.