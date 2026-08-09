Vorsicht bei Souvenirs: Diese Urlaubs-Mitbringsel können teuer werden

Ein schöner Stein aus dem Griechenland-Urlaub, ein Sackerl Sand von Sardinien oder eine Handvoll Muscheln als Erinnerung: Für viele gehört das Sammeln im Urlaub einfach dazu. Doch Achtung: Was wie ein harmloses Souvenir wirkt, kann an der Grenze ganz schön teuer werden. Was Reisende beachten sollten.