Wo hohe Strafen drohen
Vorsicht bei Souvenirs: Diese Urlaubs-Mitbringsel können teuer werden
Eine Muschel kann eine schöne Erinnerung an einen Urlaub sein. In manchen Ländern kann dieses Mitbringsel einem an der Grenze aber teuer zu stehen kommen.
© IMAGO/Zoonar.com/Helmut Vogler
Ein schöner Stein aus dem Griechenland-Urlaub, ein Sackerl Sand von Sardinien oder eine Handvoll Muscheln als Erinnerung: Für viele gehört das Sammeln im Urlaub einfach dazu. Doch Achtung: Was wie ein harmloses Souvenir wirkt, kann an der Grenze ganz schön teuer werden. Was Reisende beachten sollten.
Kommentare