Ex-Skistar postet nach Unfall Fotos aus dem Krankenhaus: „Das war knapp“

Wie erst jetzt bekannt wurde, wurde Frankreichs Ex-Skistar Mathieu Faivre vor einigen Wochen beim Kondi-Training mit dem Fahrrad in einen schweren Unfall verwickelt. „Das war knapp, ein heftiger Crash“, schrieb der 34-Jährige auf Instagram und postete dazu Fotos aus dem Krankenhaus und vom kaputten Fahrrad.