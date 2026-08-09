Heftiger Crash mit dem Rad

Ex-Skistar postet nach Unfall Fotos aus dem Krankenhaus: „Das war knapp“

Insgesamt dreimal gewann Mathieu Faivre WM-Gold.
© AFP

Wie erst jetzt bekannt wurde, wurde Frankreichs Ex-Skistar Mathieu Faivre vor einigen Wochen beim Kondi-Training mit dem Fahrrad in einen schweren Unfall verwickelt. „Das war knapp, ein heftiger Crash“, schrieb der 34-Jährige auf Instagram und postete dazu Fotos aus dem Krankenhaus und vom kaputten Fahrrad.

„Ich habe mir ein paar Verletzungen und Brüche zugezogen“, teilte der dreifache Weltmeister und Olympia-Bronzemedaillengewinner mit. Er sei sogar glimpflich davon gekommen. „Jetzt heißt es Reha und Geduld haben.“

Genesungswünsche kamen unter anderem von seinen Ski-KollegInnen Sara Hector, Julien Lizeroux oder Paco Rassat. (TT.com)

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