Schwerer Sturz: Mopedlenker (17) im Zillertal lebensgefährlich verletzt

Zwei Jugendliche stürzten in Schwendau mit dem Moped. Der Lenker blieb regungslos am Boden liegen. Auch seine Mitfahrerin wurde verletzt. Sie trugen laut Polizei keinen Helm.

Schwendau – Ein 17-jähriger Mopedlenker wurde am Samstagabend in Schwendau im Zillertal lebensgefährlich verletzt. Seine Mitfahrerin (15) musste ebenso ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Jugendlichen waren mit dem Moped gegen 22.45 Uhr auf der Schwendauer Straße (L299) unterwegs. In einer leichten Linkskurve kam der 17-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die Gehsteigkante.

Lenker blieb regungslos liegen

Dadurch kam es zum Sturz, der Lenker und seine Mitfahrerin wurden in ein angrenzendes Feld geschleudert. Der 17-Jährige blieb regungslos am Boden liegen, die 15-Jährige wurde verletzt, blieb aber bei Bewusstsein.