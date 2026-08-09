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Langer Stau
Auto verlor Wohnwagen: Brennerautobahn in Südtirol daraufhin gesperrt
Auto und Wohnwagen kamen beschädigt auf beiden Fahrstreifen zum Stillstand. Die Autobahn Richtung Norden war damit blockiert.
© FF Kardaun-Karneid
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