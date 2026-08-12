Nicht überall sichtbar
Highlight des Jahres: Wo und wann man die Sonnenfinsternis heute in Tirol bestaunen kann
Ziemlich genau so wird die Sonnenfinsternis am 12. August zu sehen sein.
© IMAGO/BREUEL-BILD , APA/AFP/JONATHAN MARTINS
Am Mittwochabend wird die Sonne zu 90 Prozent vom Mond verdeckt. Doch nicht überall in Tirol ist das astronomische Highlight des Jahres sichtbar. Es zahlt sich jedenfalls aus: Auf die nächste vergleichbare Finsternis muss man 49 Jahre warten. Wichtig: Spezial-Brille aufsetzen!
Kommentare