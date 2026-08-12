Highlight des Jahres: Wo und wann man die Sonnenfinsternis heute in Tirol bestaunen kann

Am Mittwochabend wird die Sonne zu 90 Prozent vom Mond verdeckt. Doch nicht überall in Tirol ist das astronomische Highlight des Jahres sichtbar. Es zahlt sich jedenfalls aus: Auf die nächste vergleichbare Finsternis muss man 49 Jahre warten. Wichtig: Spezial-Brille aufsetzen!