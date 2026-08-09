Nicht überall sichtbar
Highlight des Jahres: Wo und wann man die Sonnenfinsternis in Tirol bestaunen kann
Ziemlich genau so wird die Sonnenfinsternis am 12. August zu sehen sein.
© IMAGO/BREUEL-BILD , APA/AFP/JONATHAN MARTINS
Am 12. August wird die Sonne zu 90 Prozent vom Mond verdeckt. Doch nicht überall in Tirol ist das astronomische Highlight des Jahres sichtbar. Es zahlt sich jedenfalls aus: Auf die nächste vergleichbare Finsternis muss man 49 Jahre warten. Wichtig: Spezial-Brille aufsetzen!
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