Vandalen-Akt in Außervillgraten: Porsche zerkratzt und Reifen aufgestochen

Außervillgraten – Ein bislang unbekannter Täter hat in Außervillgraten ein teures Luxusauto massiv beschädigt. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall am Sonntag in der Zeit zwischen Mitternacht und 12.45 Uhr mittags.

Das betroffene Fahrzeug, ein Porsche Cayenne, war vom Besitzer in einer öffentlich zugänglichen, überdachten Garage abgestellt worden. Der Täter ging bei der Sachbeschädigung mit erheblicher Zerstörungswut vor: Er zerkratzte den SUV rundherum und zerstach zudem die Vorder- und Hinterreifen auf der Fahrerseite.

Der am Fahrzeug entstandene Sachschaden ist immens und bewegt sich laut Angaben der Polizei im mittleren fünfstelligen Eurobereich, beträgt als mehrere Zehntausend Euro.

Polizei bittet um Hinweise