Von Anras bis Kufstein
Orte der lokalen Demokratie: Die neun schönsten Gemeindeämter und Rathäuser Tirols
Von Flirsch über Anras und opfgarten im Brixental: In Tirol gibt es zahlreiche schöne Gemeindeämter und Rathäuser.
© Reichle/TVB Osttirol/Angerer
Sie prägen Ortsbilder, sind manchmal Begegnungszonen und Zeugen von zahlreichen Trauungen: In Gemeindeämtern und Rathäusern werden nicht nur wichtige Entscheidungen getroffen. Sie beeindrucken mit historischer Architektur, andere setzen auf moderne Eleganz. Wir zeigen einige der wohl schönsten Ämter Tirols.
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