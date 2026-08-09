Orte der lokalen Demokratie: Die neun schönsten Gemeindeämter und Rathäuser Tirols

Sie prägen Ortsbilder, sind manchmal Begegnungszonen und Zeugen von zahlreichen Trauungen: In Gemeindeämtern und Rathäusern werden nicht nur wichtige Entscheidungen getroffen. Sie beeindrucken mit historischer Architektur, andere setzen auf moderne Eleganz. Wir zeigen einige der wohl schönsten Ämter Tirols.