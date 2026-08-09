Klatsche gegen Paris
Eine Saison zum Vergessen: Pleite statt Playoffs für die Raiders
Auch Leistungsträger Aaron Jackson (r.) fand gegen die Defensive der Paris Musketeers keine Lücke. Ob der US-Amerikaner bei den Swarco Raiders bleibt, wird sich zeigen.
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Urlaub statt Playoffs: Ausgerechnet im letzten Grunddurchgangsspiel vor 4100 Fans fanden die Footballer der Swarco Raiders nie zu ihrem Spiel. Die 12:33-Klatsche gegen Paris im Tivoli schmerzte richtig.
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