Nachwehen zur Vertragsauflösung
Ex-Direktor des Landesmuseums erhielt fürstliches Honorar ohne Beratervertrag
Derzeit ist das Landesmuseum in Innsbruck ein Großbaustelle. Eine rechtliche wollte das Land nach der Ablöse des ehemaligen Direktors verhindern.
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Mit der vorzeitigen Auflösung des Dienstvertrags mit dem ehemaligen Geschäftsführer der Landesmuseen Peter Assmann wollten Land Tirol und Museumsverein kein Prozessrisiko eingehen. Er erhielt als „Abschlagszahlung“ ein üppiges Honorar.
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