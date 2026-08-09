Jugendlicher prallte in Navis mit E-Scooter in Auto
Ein Verkehrsunfall auf der Naviser Straße (L228) dürfte am Sonntagnachmittag glimpflich ausgegangen sein. Ein 13-jähriger E-Scooter-Fahrer blieb bei einer Kollision mit einem Auto unverletzt.
Die 44-jährige Pkw-Lenkerin war gegen 16 Uhr von Navis in Richtung Matrei unterwegs. Bei der Zufahrt zum Industriegebiet Navis kam es schließlich zum Zusammenstoß: Der 13-Jährige, der einen Helm trug, fuhr für die Autofahrerin völlig unerwartet mit seinem E-Scooter vom Geh- und Radweg auf die Landesstraße auf, berichtet die Polizei.
Der Jugendliche prallte frontal gegen die linke Fahrzeugseite des Pkw und stürzte. Die Lenkerin und ihr Ehemann leisteten sofort Erste Hilfe. Der 13-Jährige gab an, unverletzt zu sein, wurde jedoch mit Einverständnis seiner Mutter zur weiteren Abklärung in das Krankenhaus Hall gebracht. Sowohl am Auto als auch am E-Scooter entstand Sachschaden. (TT.com)