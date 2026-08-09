Jugendlicher prallte in Navis mit E-Scooter in Auto

Ein Verkehrsunfall auf der Naviser Straße (L228) dürfte am Sonntagnachmittag glimpflich ausgegangen sein. Ein 13-jähriger E-Scooter-Fahrer blieb bei einer Kollision mit einem Auto unverletzt.

Die 44-jährige Pkw-Lenkerin war gegen 16 Uhr von Navis in Richtung Matrei unterwegs. Bei der Zufahrt zum Industriegebiet Navis kam es schließlich zum Zusammenstoß: Der 13-Jährige, der einen Helm trug, fuhr für die Autofahrerin völlig unerwartet mit seinem E-Scooter vom Geh- und Radweg auf die Landesstraße auf, berichtet die Polizei.