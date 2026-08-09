Auffahrunfall auf Brennerstraße: Pkw-Lenker flüchtete nach Kollision mit Motorrad

Mutters – Ein Motorradfahrer wurde am Sonntagnachmittag bei einem Auffahrunfall auf der Brennerstraße (B182) im Gemeindegebiet von Mutters verletzt. Der beteiligte Autofahrer flüchtete.

Der 68-jährige Biker war kurz vor 16.30 Uhr im Ortsteil Raitis in Richtung Süden unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache bremste der Pkw mit niederländischem Kennzeichen plötzlich ab, berichtet die Polizei. Der Motorradfahrer leitete umgehend eine Bremsung ein, konnte jedoch eine Kollision nicht mehr verhindern. Er stürzte und blieb verletzt auf der Fahrbahn liegen. Nach der Erstversorgung wurde er in die Klinik nach Innsbruck eingeliefert.