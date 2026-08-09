2025 weltweit 350 humanitäre Helfer gestorben

Im vergangenen Jahr sind weltweit 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter humanitärer Hilfsorganisationen bei einem Einsatz ums Leben gekommen - mehr als die Hälfte davon im Gazastreifen. Das zeigen Zahlen der von Humanitarian Outcomes betriebenen Datenbank zu Sicherheitsvorfällen gegen humanitäre Helfer (AWSD), die dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Montag) vorliegt. Demnach gab es 2025 die zweithöchste Zahl von Todesopfern seit Beginn der Datenerfassung im Jahr 1997.

Im Jahr 2024 kamen den Zahlen zufolge 387 humanitäre Helfer ums Leben, 2013 waren es 159. Im laufenden Jahr starben den Angaben zufolge bisher 83 Menschen bei humanitären Einsätzen.