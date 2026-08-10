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Kommentar
Schwarz-rote Dauerbaustellen
Kommentarvon Peter Nindler
MCI und UMIT symbolisieren zweierlei: Die Regierung schafft es nicht, einen modernen MCI-Campus zu realisieren, andererseits fehlt eine Zukunftsstrategie für die private Uni des Landes.
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