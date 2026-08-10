Kommentar

Schwarz-rote Dauerbaustellen

Peter Nindler

Kommentarvon Peter Nindler

MCI und UMIT symbolisieren zweierlei: Die Regierung schafft es nicht, einen modernen MCI-Campus zu realisieren, andererseits fehlt eine Zukunftsstrategie für die private Uni des Landes.

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