Steudltenn-Theaterfestival: „Bei uns merkt das Publikum, dass es wichtig ist“

Steudltenn 2026 ist Geschichte, die Vorbereitungen für das Theaterfestival 2027 laufen. Inzwischen klopfen viele aus der Branche in Uderns an, um dabei sein zu können. Doch nicht nur die hohe Qualität und die großen Namen machen das Festival im Zillertaler Heustadl so erfolgreich und einzigartig.