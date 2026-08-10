Rekordhitze und Dürre: Juni und Juli in Westeuropa so warm wie noch nie

Westeuropa hat den heißesten Juni und Juli seit Beginn der Aufzeichnungen erlebt. Gleichzeitig wurden auch in den Weltmeeren neue Temperaturrekorde gemessen, wie der EU-Klimadienst Copernicus berichtet.

Bonn – Die Monate Juni und Juli sind in Westeuropa so heiß ausgefallen wie nie zuvor seit Beginn der Aufzeichnungen. Wie der Klimawandeldienst des EU-Programms Copernicus mitteilte, lag die Durchschnittstemperatur in der Region bei 21,62 Grad. Das entspricht einem Plus von 2,79 Grad gegenüber dem Mittelwert der Jahre 1991 bis 2020.

Während Westeuropa unter außergewöhnlicher Hitze litt, zeigte sich in anderen Teilen des Kontinents ein anderes Bild. Copernicus verweist auf ein deutliches Temperaturgefälle nach Osteuropa und Skandinavien, wo die Temperaturen wesentlich niedriger lagen. Auch in Deutschland war der Südwesten deutlich wärmer als der Nordosten.

Elftwärmster Juli in Europa

Europaweit betrachtet war der Juli mit einer Durchschnittstemperatur von 20,49 Grad der elftwärmste seit Beginn der Messungen. Weltweit war er - zusammen mit 2024 - mit etwa 16,90 Grad der zweitwärmste. Rekordhalter bleibt der Juli 2023 (16,95 Grad). Im Vergleich zur vorindustriellen Zeit lag die globale Temperatur damit um 1,47 Grad höher.

Besonders auffällig war laut Copernicus die lang anhaltende Hitze in Westeuropa. Seit Mai wurden in der Region vier Hitzewellen registriert. Für Westeuropa sei eine derart hohe Anzahl außergewöhnlich. Die ausgewerteten Daten reichen bis 1950 zurück, teilweise stehen auch ältere Datensätze zur Verfügung.

Hitze und Dürre verstärken sich gegenseitig

Gleichzeitig setzte sich die Trockenheit in vielen Teilen Europas fort. Bereits im Mai und Juni war es in zahlreichen Regionen deutlich trockener als üblich gewesen. Dieser Trend hielt auch im Juli an. Betroffen waren unter anderem Teile Spaniens und Portugals, Frankreich, Deutschland, Österreich, Ungarn und Großbritannien. Nach Angaben von Copernicus war der Feuchtigkeitsgehalt der Böden in Westeuropa sogar niedriger als während der ausgeprägten Dürre im Sommer 2022.

„Wenn Böden austrocknen, verlieren sie ihre Fähigkeit, auf natürliche Weise für Abkühlung zu sorgen, sodass sich die Hitze noch leichter aufbauen kann“, erklärte Samantha Burgess, strategische Leiterin für Klima bei Copernicus. Hitze und Dürre würden sich zunehmend gegenseitig verstärken.

Die Folgen waren auch an den Flüssen sichtbar. In vielen betroffenen Regionen wurden deutlich unterdurchschnittliche Wasserstände gemessen. Besonders betroffen waren laut Copernicus die Seine, der Rhein und die Donau.

Rekordwert auch im Meer

Rekordwerte wurden zudem auf den Weltmeeren registriert. Die durchschnittliche Meeresoberflächentemperatur außerhalb der Polarregionen erreichte im Juli 20,96 Grad und damit den höchsten jemals für diesen Monat gemessenen Wert. Der bisherige Rekord von 20,89 Grad stammte aus dem Juli 2023.