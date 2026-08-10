Tiroler Olympia-Starter und seine Playboy-Freundin gaben sich das Ja-Wort

Die Liebe zum Eiskanal führte die beiden zusammen, jetzt soll sie die Liebe zueinander für immer verbinden: Markus Treichl und Vanessa Mark gaben sich am Wochenende in der Sistranser Pfarrkirche das Ja-Wort.

Der Tiroler Bob-Pilot, der bei den Olympischen Spielen in Cortina sowohl im Zweier als auch im Vierer auf Platz neun raste, hielt am 7. Oktober 2025 um die Hand der deutschen Bob-Anschieberin an. Einen Tag später traten Treichl und Mark als frisch verlobtes Paar bei der Sporthilfe Gala in Wien gemeinsam auf.