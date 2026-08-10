Tiroler Olympia-Starter und seine Playboy-Freundin gaben sich das Ja-Wort
Die Liebe zum Eiskanal führte die beiden zusammen, jetzt soll sie die Liebe zueinander für immer verbinden: Markus Treichl und Vanessa Mark gaben sich am Wochenende in der Sistranser Pfarrkirche das Ja-Wort.
Der Tiroler Bob-Pilot, der bei den Olympischen Spielen in Cortina sowohl im Zweier als auch im Vierer auf Platz neun raste, hielt am 7. Oktober 2025 um die Hand der deutschen Bob-Anschieberin an. Einen Tag später traten Treichl und Mark als frisch verlobtes Paar bei der Sporthilfe Gala in Wien gemeinsam auf.
Mark machte in der Vergangenheit nicht nur sportliche Schlagzeilen (unter anderem 2024 Weltmeisterin als Anschieberin mit Pilotin Lisa Buckwitz). Vor den Winterspielen stand sie für den deutschen Playboy vor der Kamera und sorgte mit ihren Bildern für Aufsehen. (TT.com)
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