Kunst verbindet: Mauro Larcher zeigt Kunst aus Cles in der Zeillergalerie Reutte

Die Ausstellung „Wurzeln und Sedimente“ feiert die künstlerische Verbindung zwischen der Stadtgemeinde Reutte und der Partnerstadt Cles. Die feierliche Eröffnung findet am Donnerstag, 13. August, um 19 Uhr statt.

Reutte – Am Donnerstag, 13. August, lädt die Zeillergalerie in Reutte zur feierlichen Eröffnung der Ausstellung des in Cles lebenden Malers Mauro Larcher ein. Die Vernissage beginnt um 19 Uhr und wird von Bürgermeister Günter Salchner eröffnet.

Der Künstler Mauro Larcher, geboren 1953 in einem kleinen Dorf nahe dem Mendelpass, widmet sich in seiner Malerei der Heimat, der Natur und den Jahreszeiten – oft abstrahiert, aber stets tief verwurzelt in seinen persönlichen Eindrücken. Nach einer Ausbildung zum Grafikdesigner in Bozen und einer Karriere im Verlagswesen fand er seine künstlerische Berufung und blickt heute auf über 30 Ausstellungen zurück, die überwiegend in historischen Gebäuden des Trentino stattfanden.

Die Ausstellung trägt den Titel „Wurzeln und Sedimente“ und wird von Galerist Alex Pergher aus dem Pustertal mit einer Laudatio eröffnet. Als besonderer Gast wird der Maler Marcello Nebl erwartet, der 2025 an derselben Stelle in Reutte ausstellte und wie Larcher in der Partnerstadt Cles lebt und arbeitet.

Die Ausstellung ist bis zum 29. August zu sehen. Die Galerie ist von Dienstag bis Samstag, jeweils von 15 bis 18 Uhr geöffnet.