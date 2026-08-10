Neue Gesichter, alte Bekannte
Brüder, Legenden und Bundesliga-Erfahrung: Frischer Wind auf Unterhaus-Trainerbank
Erst seit Sommer ein Trainerteam beim SV Umhausen, aber schon lange ein eingespieltes Team: Torwarttrainer Willi Scheiber, Co-Trainer Mathias Gstrein, Trainer Thomas Gufler und Co-Trainer Andreas Spillmann (v. l.).
© SV Umhausen
Das Trainer-Karussell im Fußball-Unterhaus war in der Sommerpause einmal mehr prominent besetzt. Die Suche nach einem neuen Coach ließ mancherorts auch Verzweiflung aufkommen. Welche Veränderungen ins Auge stachen.
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